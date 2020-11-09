Український танцюрист і хореограф Влад Яма похвалився романтичним фото з дружиною Ліліаною

Як передає Politeka.net, 38-річний артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав разом з дружиною в схожих нарядах.

Гаряча брюнетка стояла позаду чоловіка, в чорній обтягуючій сукні без бретелей. Неозброєним оком помітно, що на красуні немає бюстгальтера: зона декольте здатна спокусити кого завгодно. Голову дівчина прикрасила аксесуаром з намистин. Ліліана обхопила руками Влада, поклавши одну йому на плече, а іншу трохи нижче ліктя, і опустила погляд.

Яма позував у чорній фктболці без рукавів та синіх джинсах. Обидва стояли з серйозним виразом обличчя.

"Разом ми - сила! .. ❤️ @liliya_yama", - підписав знімок хореограф.

Користувачі прийшли в захват і кинулися коментувати побачене:

"Красиві )"

"І навіть більше!🤗🤩🤩"

"Вау 🔥"

"Дуже красиве фото!!!!!👍"

"Дуже гарно!!! 😍"

"Супер пара.⭐"

"Як 2 чорних лебедя! 💜❤️Ну дуже красиві 😻 😻 "

"Краса, дуже гармонійне фото😍"

Раніше ми повідомляли, Влад Яма в одному з шоу насмішив публіку пародією на співачку Настю Каменських. У чорній перуці, малиновій сукні та з яскравим гримом зірка запалив під пісню "Elefante".

Яма показав кілька фірмових рухів свого прообразу і від душі повиляв сідницями.

"NK до ваших послуг 😘 Я запам'ятаю @maskarad_1plus1 саме таким! .. Друга хвилина виступу ще відвертіша, але це вже на YouTube... Спасибі за шалену підтримку", - підписав ролик Влад.

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Як повідомляла Politeka, Влад Яма з " Танців з зірками "розповів, як підкорював вершини в червоних трусах: "і як після цього не любити...".

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