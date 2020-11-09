Українська модель Міла Кузнєцова, яка є щасливою володаркою бюста 13-го розміру, вразила глибоким декольте

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, акцент якого був зроблений на головному достоїнстві моделі. Міла одягла червону сукню з дуже глибоким вирізом. Вона грайливо дивилася в сторону поки більшу частину кадру займав її неосяжний бюст.

"Сучасна молодь мало цікавиться українським мистецтвом, не дивиться наше кіно і не читає книги", - зазначила Міла, розповівши, що проект "Фантастичні Українці" повинен змінити ситуацію.

"Наші творці отримують призи на світових кінофестивалях, виграють музичні конкурси, а картини і книги успішно продаються за кордоном", - підкреслила Міла.

Варто відзначити, що пост красуні дуже тепло прийняли. Шанувальники моделі вважають, що такий проект дуже потрібен українцям і буде корисним.

"Вау, цей проект буде супер, дуже хочу вже подивитися це", "я з тобою згодна. І підтримую цю задумку", «дуже гаряча», «клас, це дійсно дуже крута ідея, добре що є люди, які піднімають такі важливі питання», "Побільше б таких ідей, мені таке подобається", - пишуть користувачі Мережі.

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