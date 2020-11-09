У Кабміні розкрили нововведення, які торкнуться транпсортні податки

Про це пише Обозреватель.

На сьогоднішній день українці, у яких є авто віком до 5 років і ціною від 375 мінімалок (близько 1,8 млн гривень), змушені оплачувати транспортний податок у розмірі 25 тисяч.

Тепер же уряд хоче змінити норму до 200 мінімалок (майже 1 млн). Якщо старі правила будуть і далі діяти, то в 2021 році мінімальна ціна, при якій потрібно платити податок, становила б 2,2 млн грн. За новими правилами - 1,2 млн.

Якщо раніше цей податок платили залежно від об'єму двигуна, зараз методику ускладнили. Мінекономрозвитку вже до 1 лютого опублікує на своєму сайті список транспортних засобів, за які доведеться платити додатково. Крім цього був створений спеціальний калькулятор, який дозволяє розрахувати вартість машини.

За словами юриста Дениса Коваленка, власники авто можуть звільнятися від відповідальності за умови, якщо з якоїсь причини не отримали "лист щастя". Але не варто забувати, що у податківців є право нарахувати несплачену суму протягом 36 місяців. Так, якщо не заплатили в цьому році через неуважних податківців, не виключено, що в наступному доведеться платити в подвійному розмірі.

Раніше ми розповідали, що українці будуть по-новому платити податок на нерухомість.

Тепер податок стягуватимуть з урахуванням не метражу, а вартості житла. І більше заплатити доведеться тим, хто живе в центральних районах міста.

Якщо зараз розмір податку - до 1,5% мінімалки за кожен "зайвий" квадратний метр. Але доведеться більше віддати грошей, якщо нерухомість здається в оренду. В такому випадку податкова пільга скасовується, і власник буде змушений оплачать податок на кожен метр.

Нагадаємо, що Українців обкладуть податками і деклараціями, коли і скільки доведеться платити

Як повідомляла Politeka, Українців чекає виплата податку за новими правилами

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