Актриса і зірка "Сватів" Анна Саліванчук розповіла, як втратила дитину

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

За словами актриси, вона два роки тому втратила дитину, тому ретельно приховувала останню вагітність.

Під час зйомок фільму "Свінгери" Анна з її чоловіком Олександром дізналися, що актриса вагітна. Але щастя не відбулося, оскільки вагітність перервалася через викидень.

"У мене завмер плід на 15 тижні, а я відмовилася від дуже багатьох проектів, сказала, я вагітна і не можу зніматися, я не буду грати. А потім я залишилася і без дитини і без проектів, це була порожнеча, страх", - відверто зізналася Анна Саліванчук.

Актриса впевнена, що сцена лікує як ніхто. І навіть в нещасливий день, коли вона дізналася про викидень, Саліванчук вийшла виступати, не сказавши про проблему режисерові і колегам, і розплакалася посеред вистави.

"Добре, що за роллю це виправдано, тому що я переживала свою драму — свого персонажа Оксани. І ніхто з моїх актрис не розумів, я ніколи в цьому місці не плакала, виходжу за лаштунки і не можу зупинитися, мені важко, я плачу і ніхто не розуміє, що сталося", - підкреслила зірка "Сватів" в інтерв'ю.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук, яка нещодавно стала мамою вдруге, заразилася китайським вірусом. Саліванчук розповіла, що спершу небезпечну хворобу виявили у її чоловіка.

Також Саліванчук повідомила про свої симптоми. Так, у неї температура піднялася до 39,8, з'явився кашель, ломота, нездужання. Артистка зазначила, що ситуація ускладнюється тим, що вона годує матір.

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