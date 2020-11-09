Названо терміни підвищення українських пенсій до $300

Таку заяву зробив глава Кабміну Денис Шмигаль, представляючи результати аудиту держави.

За його словами, українці можуть розраховувати на зростання ВВП удвічі вже через десять років.

Більш того, як заявив Денис Шмигаль, до 2030 року українські пенсії підвищаться до $300 (близько 8500 гривень), а зарплата зросте до $900.

"Таке зростання може бути - і світовий досвід тому підтвердження", - додав прем'єр-міністр під час презентації результатів економічного аудиту.

Підсумовуючи, Денис Шмигаль заявив, що зростання ВВП спричинить за собою зростання доходів населення-зарплат і пенсій, тому названі ним цифри нібито цілком реальні.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій. Про цю проблему він заявив, виступаючи перед студентами Львівської політехніки.

Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працюючий повинен буде податками утримувати двох пенсіонерів.

Шмигаль уточнив, що зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії".

Тому влада зараз наполягає на впровадженні накопичувальних виплат, при яких українці зі своїх зарплат щомісяця будуть відкладати гроші на майбутню пенсію.

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