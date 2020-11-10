Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала жаркий образ у сукні з глибоким декольте

Анастасія є однією з найбільш обговорюваних російських моделей з пишними формами і фігурою. Про це пише Politeka.net. Неприродні пропорції тіла зробили дівчину популярною досить швидко після першої ж професійної фотосесії. А після того, як Квітко завела Instagram, її популярність зросла в рази.

Зараз вона живе в США, постійно відпочиває на пляжі і знімається у фотосесіях для онлайн магазинів на узбережжі досить часто. Рекламує Квітко в основному купальники, тому в її профілі в соціальній мережі досить неоднозначні фото.

На кадрах, представлених Квітко недавно, можна помітити, що шостий бюст дівчини приховати не так і просто. Вона практично завжди без ліфчика, а тому її груди просто вивалюється з глибокого і навіть непристойно відкритого декольте. Вирізи на талії надали образу більшої пікантності, а стяжки на сідницях на середині чорної сукні підкреслило пишні достоїнства Насті.

Ось що пишуть в мережі:

"Красива фігура👌 👌❤️; люблю свою дитину, дуже придатна форма🔥 🔥; така мила гаряча велика спина 🔥 зараз рвоне🔥 😍; хороша спина правда😚 🎸 💖; форми з космосу; як ти така ідеальна?; Спереду 🔥; так так ти добре виглядаєш в цьому чорному платті♥♥; друга фотка просто жесть😂 🤣; приголомшливий вигляд; Все перераховане вище 😍 😍 але бажано спереду, щоб побачити твоє гарне обличчя 😉; досконалість тут. ❤ ️ ; Ідеальне тіло ... так жарко ... 🔥».

Ми також писали, що Анастасія завжди робить акцент на фігурі, адже володіє шостим розміром бюста при тоненькій талії в 60 см.через таких пропорцій її вигляд здається неприродним, а тому гаряче обговорюється в соціальній мережі Instagram.

Квітко ж це нітрохи не бентежить – дівчина продовжує активно ділитися фото, показувати на відео, як відпочиває на пляжі і чи загоряє на яхті в сонячну погоду. Як видно на представлених кадрах, Настя розважилася в черговий раз в незвичайному купальнику коралового кольору.

Глибокі вирізи, сміливі образи і яскравий вигляд не залишать нікого байдужими – дівчина покрутилася перед камерою для того, щоб показати достоїнства з різних ракурсів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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