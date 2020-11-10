Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася пишними формами в одній білизні

Модель продовжує ділитися знімками на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Про це пише Politeka.net. Досить часто дівчина показує сміливі образи, знімаючись в одному нижній білизні для чоловічих журналів або реклами одягу. Ебі володіє яскравою зовнішністю, тому такі фото тут же набирають безліч переглядів.

Так, на одному зі своїх фото, опублікованому в соціальній мережі, Ретчфорд позувала в стильній білизні ніжно-рожевого відтінку з безліччю різнокольорових квітів на бюсті. Брюнетка не тільки змогла вдало підкреслити достоїнства, але ще і розбурхала зовнішністю в цілому. Макіяж з акцентом на пухкі губи вдало завершив представлений образ.

Шанувальники в свою чергу написали багато компліментів, вихваляючи ніжний і домашній вигляд Ебі:

"Я ніколи не ... 😱 ; О так ти зробила цей день краще; я люблю красиву жінку; насправді, дитинко, ти така красива, такі троянди! 😛 ; Отримав задоволення від богині; я так люблю твої губи; Шоколадка просто; хороші груди😍; Ця фотографія людини, зображеної на ній, - мої емоції😘 ✨ ✨ ✨ 😎; які красиві очі люблять; багата на персики дівчинка😘 😘❤️; bellissima😘 😘; красива картина; дійсно краса».

Так як модель рекламує нижню білизну, вона звикла вибирати досить відкриті і незвичайні образи. Найчастіше мережива не можуть приховати і сантиметра не її тілі. Саме тому фото Ебі в Instagram бурхливо обговорюються фоловерами.

Так, Ретчфорд ділиться фото не так часто, як інші моделі, але постійно вражає образами під час публікації нових кадрів. Дівчина не повторює вибір вбрання і стилю, але дуже часто їй пишуть, що вона порушує межі пристойності. Як видно на фото, Ебі просто задерла ліфчик з білими мереживами і показала гідності без найменшого збентеження.

Яскравий макіяж, безліч масивних прикрас і аксесуарів з камінням, а також акцент на бюсті справили враження на шанувальників.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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