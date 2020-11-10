Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, похвалилася великими грудьми в сміливій сукні

Зірка виставляє напоказ свої соковиті місця без всяких утисків, пише Politeka.net. Для цього красуня вибирає відверті вбрання.

Так, Квітко цього разу одягла шовкову сукню з гудзиками, які розстебнула. З розкритого одягу виставилися великі груди без білизни. Така деталь привертала увагу і не подивитися в декольте просто неможливо.

Поясок підкреслив тонку талію, а довжина наряду дозволила поглянути на ніжки. Квітко одягла довгі ботфорти, коричнева шкіра виглядала на фото.

Також красуня зробила гарну зачіску, довгі локони впали на плечі, оголивши вушка з сережками.

"Я люблю своє волосся від...",- написала Настя.

За чотири години пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік пишногрудої красуні.

"Цукерка", - написав користувач мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла смугастий купальник зі сміливим вирізом до пупка, з якого показалися вимазані лосьйоном груди.

Великий бюст ледь не вискакував з купальника, під тканиною заховавши найінтимніші деталі.

Купальник обтягнув тонку талію і оголив пишні стегна.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в чорних мереживних штанях і ледь помітних мікро-бікіні. Жаркий образ справив враження на фанатів, адже дівчина показала у всій красі неприродно величезні сідниці.

Шанувальники написали багато компліментів Анастасії і попросили побільше радувати кадрами з видом ззаду.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику: "Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів