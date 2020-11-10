Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, похвалилася великими грудьми в сміливій сукні
Зірка виставляє напоказ свої соковиті місця без всяких утисків, пише Politeka.net. Для цього красуня вибирає відверті вбрання.
Так, Квітко цього разу одягла шовкову сукню з гудзиками, які розстебнула. З розкритого одягу виставилися великі груди без білизни. Така деталь привертала увагу і не подивитися в декольте просто неможливо.
Поясок підкреслив тонку талію, а довжина наряду дозволила поглянути на ніжки. Квітко одягла довгі ботфорти, коричнева шкіра виглядала на фото.
Також красуня зробила гарну зачіску, довгі локони впали на плечі, оголивши вушка з сережками.
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"Я люблю своє волосся від...",- написала Настя.
За чотири години пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік пишногрудої красуні.
"Цукерка", - написав користувач мережі.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко одягла смугастий купальник зі сміливим вирізом до пупка, з якого показалися вимазані лосьйоном груди.
Великий бюст ледь не вискакував з купальника, під тканиною заховавши найінтимніші деталі.
Купальник обтягнув тонку талію і оголив пишні стегна.
Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала в чорних мереживних штанях і ледь помітних мікро-бікіні. Жаркий образ справив враження на фанатів, адже дівчина показала у всій красі неприродно величезні сідниці.
Шанувальники написали багато компліментів Анастасії і попросили побільше радувати кадрами з видом ззаду.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім" у відвертому купальнику: "Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів