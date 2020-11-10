Відома модель Демі Роуз показала, як приймає душ на вулиці

Знаменитість володіє неймовірною привабливістю, якою не втомлюється хвалитися, пише Politeka.net. Красуня цього разу постала і зовсім без верху, посвітивши своїми пишними грудьми.

Красуня влаштувала фотосесіію під душем на вулиці. При цьому на Демі був тільки рушник, який прикрив її сідниці. Красуня вразила своїми великими розмірами бюста, прикривши його рукою з кільцями.

Великі форми, тонка талія і пишні стегна - ця фігура викликає захват.

Крапельки води спокусливо Виблискували на тілі. Довге волосся Роуз було мокрим. Красуня посміхалася, а також відкривала пухкі губи.

Кадри вийшли просто вражаючими.

"Щоб шкіра відчувала себе добре...",- написала знаменитість.

За дев'ять годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємного в бік настільки шикарної красуні, торкнувшись і її форми.

"Вау, ти надприродна", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Демі Роуз одягла крихітний купальник зеленого кольору і поспішила записати сторіс. Демі постала на балконі знімаючи себе зверху, піднісши камеру ближче.

Великі об'єми красуні вражають. Здається, крихітні трикутники тканини не можуть приховати від очей все, що належить приховувати.

Раніше ми писали, що Демі Роуз одягла бікіні, яке ледь можна назвати скромним - тонкі ниточки більше нагадують прості смужки тканини, зовсім нічого не приховують.

Стоячи у воді і купаючись перед камерою, Демі також зняла ліфчик, чим знову вразила фанатів. Останні не могли відірватися від красуні.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер