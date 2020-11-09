Співачка Тіна Кароль приголомшила розкішним образом у сукні з чарівним декольте
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 35-річної зірки в Instagram поділилися свіжим відео, на якому Тіна позувала перед камерами (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Блондинка розпустила волосся і поклала їх прямими гладкими локонами, змінивши своїй традиційній зачісці - пишній, зі злегка підвитими кінчиками. Ймовірно, в цей раз співачка відмовилася від своєї улюбленої накладки для волосся.
Кароль покрутилася в темно-синьому вузькому довгому платті, верх якого дає багату їжу для фантазій. Крій наряду дозволяв насолоджуватися спокусливим декольте, так як рукава були приспущені на плечі.
Співачка робила легкі кроки вперед і назад, повертаючись в різні боки, поки її знімали. Але один жест особливо кидався в очі - дівчина весь час прикривала рукою животик. Втім, цю ж пікантну деталь помітили і її шанувальники, написавши про це в коментарях.
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Користувачі з жаром обговорили нову зачіску Тіни і не тільки:
"У Тіни своє волосся або вона постійно надягає накладку?"- "Надягає накладку. Але сьогодні її волосся"
"Кращий образ з усіх що були. Тіна з прямими просто окремий вид мистецтва"
"Така лялечка 🔥 🔥 🔥 "
"Так за животик тримається 😍 😍 😅 😅 "
"Ммммм, ну як можна бути такою красивою"
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри з бекстейджу зйомки Кароль для журналу VOGUE. Стилісти підібрали їй відразу кілька образів. Тіна позувала в сіро-блакитному вбранні зі спортивного топа і щільних колгот, строгому чорному вбранні, застебнутому під горло, звичайних джинсах і білій футболці і стильній білій сорочці.
Нагадаємо, білява Кароль подражнила ніжкою в розрізі, запаморочивши голову ніжною красою.
Також Politeka писала, що кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців.