Наталя Могилевська в компанії Влада Ями і Юрія Ткача в гламурних сукнях вразила красою

Відома українська співачка поділилася новим постом у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Не так давно співачка стала однією з постійних учасників шоу «Маскарад» в команді з Юрієм Ткачем з «Квартал 95» і Потапом. В ході шоу його учасникам і гостям належало безліч разів перевтілюватися в самі незвичайні образи.

Так, на одному з опублікованих Могилевської фото вона позує в компанії Ткача і Валада Ями з «Танці з зірками». При цьому обидва чоловіки переодяглися в жіночі образи. Ткач з'явився в червоній сукні з безлічі паєток і світлій перуці. А ось Яма вибрав коротке танцювальне плаття і більш темну перуку. Ці образи виглядають ще більш комічними з урахуванням того, що в житті обидва чоловіки лисі.

Сама Могилевська позує в сукні з глибоким декольте і великим вирізом на спідниці.

"Хочу подякувати всім хто створив це неймовірне шоу! Моїх колег, мою приголомшливу команду! Юрочка, Ти мій друг, моя посмішка, моя підтримка! Льоша, за тобою як за кам'яною стіною, я була щаслива працювати з вами! Люблю! Спасибі всім, мої лялечки!",- написала Могилевська.

Вона також поділилася і іншими фото з шоу.

Шанувальники співачки не пройшли повз її поста.

"Яка шикарна збірна команда! Наташа, ти геній своєї справи! Не перестаю милуватися і захоплюватися!", "Ааааа, які всі красиві", "яка ви шикарна ! Боже найталановитіша", - пишуть люди.

Нагадаємо, Могилевська розкрила секрет успішного артиста: "Першими, хто вивалюється з проектів "Голос країни"...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська приголомшила безглуздим чином в трениках і "пролетіла" на шоу студії "Квартал 95".

Також Politeka писала, що розкута Могилевська в чорній сукні розкрила всі свої секрети.