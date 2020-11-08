Українські чиновники розповіли про зміну системи штраф громадян за порушення масочного режиму

Як розповідає Politeka, про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у Facebook.

«При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці», - зазначив він.

За словами чиновника, "все кардинально зміниться" після того, як набуде чинності прийнятий Верховною Радою закон про штрафи за відсутність масок в транспорті та громадських місцях.

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Шостого листопада народні депутати прийняли законопроект, за яким громадян можуть на місці штрафувати за неносіння захисної маски. Його підтримали 262 народних депутати.

Відтепер українкам, які не одягнуть маски в громадських місцях або просто носять їх на підборіддях, правоохоронці виписуватимуть на місці штраф у розмірі 170 гривень. Якщо громадянин попадеться повторно, його оштрафують вже на 255 гривень.

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