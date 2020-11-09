Популярні українські співачки час від часу радують шанувальників грайливими образами в стильних нарядах без нижньої білизни

Як пише Politeka.net, зірки нерідко вибирають для виходу в світ сукні і топіки з тонкими бретельками або відкритими плечима, які не передбачають носіння бюстгальтера.

Однією з головних любительок нарядів, під які не потрібно надягати ліфчик, можна з упевненістю назвати Настю Каменських. Смілива співачка нерідко з'являється без бюстгальтера не тільки під час гламурних виходів, але і в повсякденному житті. Наприклад, не так давно вона показала себе в блакитній шовковій піжамі на тлі басейну.

Тіна Кароль також не залишилася осторонь. Співачка славиться любов'ю до сценічних нарядів з глибокими декольте і незвичайними вирізами в районі грудей. Серед її останніх сміливих образів - жовта шовкова сукня з розрізом прямо на бюсті, чорне вбрання з екстремальним декольте і білий брючний костюм, під піджак якого співачка вирішила нічого не надягати.

Світлана Лобода також нещодавно показала себе в ніжній шовковій сукні салатового відтінку. Співачка не стала надягати під нього бюстгальтер, підкоривши шанувальників романтичним і безтурботним образом.

Наталя Могилевська, в свою чергу вирішила відмовитися від ліфчика під час відпочинку в яскраво-помаранчевому костюмі і білій шовковій майці з глибоким декольте. Це додало її образу більшої легкості і невимушеності.

Не залишилася осторонь і Аліна Гросу, яка не так давно порадувала шанувальників сміливою фотосесією в басейні. На ній вона з'явилася в білій сукні, яке після намокання почало помітно просвічувати, демонструючи ідеальні форми красуні.

Потрібно сказати, що подібні образи співачок завжди викликають бурхливу реакцію у їх шанувальників.

Нагадаємо, як виглядають мами-красуні Каменських, Лорак, Ольги Фреймут та інших зірок: "Хто молодший дочки?".

Як повідомляла Politeka, Каменських, Лобода, Лорак та інші зірки, яких не лякає дощова погода: топ "мокрих" красунь.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль, Лобода, Лорак, Ротару та інші зірки показали, чий особняк крутіший.