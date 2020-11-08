Вже найближчим часом чиновники з уряду мають намір змінити процедуру перевірки одержувачів субсидії

Про це розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко, передає «Обозреватель».

"Зараз вже після того, як призначена субсидія, Міністерство фінансів, відповідальне в державі за проведення верифікації, проводить перевірку через всі існуючі бази даних. З початку наступного року процедура змінюється. Паралельно з органами соціального захисту населення буде здійснюватися перевірка з іншими реєстрами через Міністерство фінансів", - зазначив він.

Уточнимо, що зараз процедурою верифікації одержувачів субсидії займаються чиновники з Міністерства соціальної політики. А з січня місяця перед тим, як отримати допомогу від держави, необхідно буде пройти процедуру перевірки.

Як ми розповідали до цього, деякі українці, володіючи елітною нерухомістю, продовжують оформляти субсидію на комунальні послуги

З'ясувалося, що відразу 13 сімей, які проживають в одній з найдорожчих багатоповерхівок столиці, оформили собі пільги від держави на оплату комуналки.

А одна з сімей в минулому опалювальному сезоні отримала навіть 13 тисяч гривень.

Квартири в елітних будинках коштують близько 8-10 млн і при розрахунку субсидій не враховується нинішня вартість нерухомості. Ще недавно у власників такого житла були мільйони на покупку розкішних квартир, а зараз вони просять у держави гроші на комуналку.

Нагадаємо про урізанні субсидій і масових перевірках: кого позбавлять грошей на комуналку.

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