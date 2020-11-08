Вже найближчим часом чиновники з уряду мають намір змінити процедуру перевірки одержувачів субсидії

Про це розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко, передає «Обозреватель».

"Зараз вже після того, як призначена субсидія, Міністерство фінансів, відповідальне в державі за проведення верифікації, проводить перевірку через всі існуючі бази даних. З початку наступного року процедура змінюється. Паралельно з органами соціального захисту населення буде здійснюватися перевірка з іншими реєстрами через Міністерство фінансів", - зазначив він.

Уточнимо, що зараз процедурою верифікації одержувачів субсидії займаються чиновники з Міністерства соціальної політики. А з січня місяця перед тим, як отримати допомогу від держави, необхідно буде пройти процедуру перевірки.

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Як ми розповідали до цього, деякі українці, володіючи елітною нерухомістю, продовжують оформляти субсидію на комунальні послуги

З'ясувалося, що відразу 13 сімей, які проживають в одній з найдорожчих багатоповерхівок столиці, оформили собі пільги від держави на оплату комуналки.

А одна з сімей в минулому опалювальному сезоні отримала навіть 13 тисяч гривень.

Квартири в елітних будинках коштують близько 8-10 млн і при розрахунку субсидій не враховується нинішня вартість нерухомості. Ще недавно у власників такого житла були мільйони на покупку розкішних квартир, а зараз вони просять у держави гроші на комуналку.

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Нагадаємо про урізанні субсидій і масових перевірках: кого позбавлять грошей на комуналку.

Як повідомляла Politeka про оформлення субсидій в опалювальному сезоні: як отримати пільгу і хто ризикує втратити гроші.

Також Politeka писала, що порядок отримання субсидій змінився, хто може втратити допомогу.