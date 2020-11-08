Новий склад культової групи "ВІА Гра" засвітився на шоу "Вечірній Ургант"

Бекстейдж зі зйомок програми з'явився на офіційній сторінці колективу в соціальній мережі Instagram, передає Politekа.net.

На кадрах Уляна Синецька, Софія Тарасова і Ксенія Попова йдуть, взявшись за руки, по коридору телекомпанії "Останкіно". Тут же – відео з гримерки, де красуні вбираються в корсети, їм роблять макіяж і зачіски. Потім – кадри з виступу в студії.

Всього за пару годин пост зібрав понад сім тисяч лайків, а шанувальники творчості групи залишилися в захваті від нового складу, висловивши надію, що він протримається довше, ніж попередні.

"Дівчата красуні і розумниці) талановиті і гармонійні😍 Дякую за можливість побачити частинку закулісся😘❤️", "дівчатка красуні, звичайно, але на сцені вся увага на Софію😍", "красиві, свіжі обличчя! Удачі, дівчатка!🤩🤩🤩👍 🏻 ", "Ну що сказати?.... красуні🔥 🔥 🔥", "красуні😍 😍 😍", "Класні дівчата, мені всі дуже сподобалися 🌺 смак і талант улюбленого Меладзе не підвів 🤩 удачі дівчаткам😍", "я як побачила Софію, аж зраділи. Знаєте як вона міняється. Вона в Ікс мені сподобалася і пісня клас", – пишуть у коментарях.

Раніше Костянтин Меладзе розповів про те, хто увійшов до оновленого складу його групи. Відразу дві дівчини замінили попередніх солісток, причому своє місце зберегла тільки Уляна Синецька. Про це Костянтин Меладзе повідомив в ефірі шоу Вечірній Ургант, де і відбулося знайомство з виконавицями.

Відзначимо, що, за словами продюсера, новий склад принципово відрізняється від "золотого".

"Тоді я просив їх танцювати, а зараз прошу співати. Але найголовніше –харизма, це найрідкісніша і найцінніша якість. Навчити співати можна кого завгодно", – підкреслив він.

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