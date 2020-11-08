Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал підкорила романтичним образом у тонкій вечірній сукні

Актриса, що запам'яталася багатьом по ролі Женьки в популярному серіалі «Свати», перетворилася на розкішну романтичну жінку в новій фотосесії. Як повідомляє Politeka.net, нові фото Кошмал опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімках зірка позує на тлі елегантного інтер'єру в легкій шовковій сукні. Приталений наряд глибокого шоколадного відтінку ідеально підкреслює фігуру актриси, яка, до слова, не стала надягати бюстгальтер під тонке плаття.

Кошмал на фото млосно позує, спершись об стіну. Особливої легкості її образу надають розпущене волосся і босі ноги.

Шанувальники актриси активно коментують її знімки.

"Прекрасна, легка, ніжна. Захоплююся!", "Як атмосферно", "Вау немає слів! Дуже красиво", "дуже ніжна", "ви принадність!", "Фея", "ви прекрасні як травневий день", "чудово виглядаєте", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Кошмал поділилася рідкісним архівним фото часів п'ятого сезону серіалу.

"Дістала з архіву рідкісне фото... #Свати5 , 2011 рік, мені 16 років, я в шоці від того, що моє волосся чорне і від того, що на знімальному майданчику в рацію мене періодично називають актрисою", - написала Кошмал у підписі.

На знімку дівчина позує в образі юної неформалки. На ній "готичний" наряд темно-фіолетового кольору з чорними мереживами, а також безліч традиційно неформальських прикрас, зокрема широкий чокер з шипами. Доповнює образ відповідний макіяж з чорними губами.

Нагадаємо, Женька зі "Сватів" змінилася до невпізнання і показала нову себе.

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" забралася в ліжко і показала, як розслабляється.

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