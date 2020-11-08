Золотий "голос" "Жіночого кварталу" Марта Адамчук підкорила користувачів новою піснею про чоловіків: пронизливою, але іронічною

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона виконала пісню, яка є свого роду "криком душі" всіх жінок, яким не пощастило з чоловіками, передає Politeka.net.

Відзначимо, що артистка вклала в пісню всю душу, вразивши публіку голосом й акторською майстерністю.

Так, серед іншого вона співає про те, що зібрала у валізу свого чоловіка все те, що йому дороге: "веселих друзів, плейстейшен, кальян і баб, на яких підписаний".

"Бажаю, щоб шлях цей подолав без жезла, цвяха ы пробок. Я дуже хочу, щоб ти милий, зумів набрати максимальну швидкість", – співає вона.

"На фініші чекає там тебе поцілунок і колишня з пишним букетом", – продовжила Марта.

Не обійшлося і без міцного слівця в тексті пісні, але навіть воно не перебило загальне враження від номеру, про що свідчать гарячі оплески в залі.

Відзначимо, що перед публікою Марта з'явилася в розкішному блискучому платті бежевого кольору, яке підкреслило красиві вигини тіла співачки і її нереальну жіночність.

"Просто 🔥офігенна. 🌹 🌹 🌹", "Шикарна❤️👌 😍", "це просто шедевр 🔥 😂 😻 крик душі не однієї жінки 🤣 👏 👏 просто геніально, а в твоєму виконанні Мартусю це сила👏💪✊😂❤️❤️", "Марта, пишаюся, що ми з Вами з одного населеного пункту! Ви – талант багатогранний! Діамант!🌹 🌹 🌹", "Чудово!", "Це геніально 😝 😝 😝", "ви, Марта, божественні! Нереальний талант й артистка від Бога 💖", "пісня красива, щось в дусі Алли Пугачової. Заспівали ви її офігенно(трохи був маленький зрив, можливо, від надлишку почуттів.). І красива, ви, як завжди. Дуже жіночна", – не приховують захоплення шанувальники творчості співачки.

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