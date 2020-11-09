Курс валют в Україні 9 листопада здивує різким посиленням гривні, долару і євро міцно дістанеться

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі Національного банку України.

Так, сто доларів на початку тижня втратять приголомшливі 22,68 гривні. Трохи менше, але здасть позиції й євро. Вони залишаться без 15,74 гривні.

Згідно з прогнозом експертів з НБУ, курс валют в Україні 9 листопада буде наступним:



100 доларів – 2813,75 грн;

100 євро - 3342,45 грн.

Водночас десять російських рублів несподівано підскочать в ціні. За них доведеться віддати 3,6644 гривні.

До цього ми розповідали, що в Україна має намір підняти курс долара. Таку думку озвучив економіст Андрій Новак

Він нагадав, що рівень життя в Україні вважається одним з найгірших в Європі.

"Ми вже опустилися нижче Молдови й опускатися ще є куди. Це один з наслідків курсової політики. Раніше прозвучала така фраза:"30 гривень за долар - це нормально". Ясно, що це не президент придумав. Очевидно, що він в економіці не розбирається, а тим більше у фінансових балансах", - вважає економіст.

За словами Новака, зростання курсу гривні вигідне українським експортерам.

Нагадавши, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, долар і Гривня влаштували "розбірки" перед виборами.

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют.