Цієї зими в Україні продовжиться розпочата восени тенденція з аномально високими температурами

Як пише "Комсомольська правда", синоптики Леонід Горбань і Володимир Деркач розповіли, що грудень 2020 року буде теплим і сонячним.

Зокрема, Горбань зазначив, що наприкінці року очікувати шокуючих температурних показників не варто, проте стовпчики термометрів все ж перетнуть позначку нижче нуля.

"Денні показники впадуть - на вулиці буде всього два градуси тепла вдень, а вночі стовпчик термометра піде вниз – до -1...-3. А до 17-го числа трохи потеплішає, але вище +7 температура не підніметься. Вночі -2 ... -4 градуси", - розповів синоптик про те, чого чекати від погоди після 10 листопада.

За його словами, низькі температури затримаються до кінця листопада. При цьому в південних і східних областях буде тепліше.

Горбань також розповів, що перший тиждень грудня пройде без морозів. Температура складе близько + 4... + 5 градусів вдень, а вночі не буде опускатися нижче нуля.

"Потім нічна температура різко піде вниз і 13 грудня досягне піку в -9...-11 градусів. Вдень до 17-го числа буде +4...+6. А потім настане справжня зима з мінусом за вікном навіть у світлий час доби. Вдень буде -2...-7, вночі -10 ... -13. Найхолодніші дні - 20 грудня і 25-26. Вище нуля вдень температура підніметься тільки в кінці місяця - на Новий рік буде приблизно + 3", - поділився прогнозом синоптик.

У свою чергу, Деркач розповів, що в середині листопада українців чекає похолодання на кілька днів, після чого знову повернеться тепло. Під кінець місяця температура знову опуститься, але не на багато. Синоптик також зазначив, що українців чекає "зимове бабине літо", так як особливого холоду в грудні не очікується.

"Температура піде вгору. В кінці першої і на початку другої декади-невелике зниження температури. У середині грудня нас чекає потепління, вдень і вночі буде "плюс". А в день святого Миколая вночі температура піде вниз", - розповів Деркач.

Він додав, що в останній декаді грудня погода буде швидше весняною, проте в самому кінці року можливі незначні заморозки.

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