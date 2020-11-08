Німецька супермодель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з актором Бредом Піттом, похвалилася натуральною красою

Як передає Politeka.net, 27-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у своєму Instagram, на яких постала в несподіваному образі.

Дівчина вирішила показати себе без гламурних прикрас: на ній був тонкий вовняний пуловер синього кольору, масивний срібний ланцюжок і сережки-кільця. Модель зібрала кучеряве волосся в хвостик і покривлялась на камеру.

Дівчина підморгувала, посміхалася і всіляко "кокетувала" з публікою навіть крізь екран.

Варто відзначити, Ніколь вразила бархатистою шкірою без дефектів, спокусливими пухкими губами й легким рум'янцем на щоках.

Раніше ми повідомляли, Потуральскі розбурхала пікатним кадром, позуючи на одній з вулиць Берліна. Дівчина повернулася до камери спиною, блиснувши оголеними ніжками. На ній був темний піджак в клітинку - здавалося, що той дівчині трохи завеликий. При цьому Ніколь не спромоглася надіти штани або спідницю.

Вона ніяк не підписала кадр, а тільки залишила кілька картинок з осінніми листочками.

"Так мило 💞"; " красуня❤️🔥"; "мені це подобається.😘 "; "Wow 😍"; "До біса круто♥♥️"; "ти карколомна💎 🌹 🌷"; "чудова жінка !! 😍 💞 😍 👍",- відгукнулися в коментарях шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розрив відносин 56-річного голлівудського красеня Бреда Пітта і 27-річної Ніколь. Парочка, виходить, зустрічалася всього кілька місяців, адже вперше разом їх помітили в серпні. З чуток, причиною розставання став вільний шлюб Потуральскі (модель одружена з відомим німецьким ресторатором) - мовляв, це стало для Пітта "занадто" складно.

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