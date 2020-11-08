Відома модель Кайлі Дженнер показала себе, радуючи фанатів

На кадрах красуня здалася в леопардовому боді, рукавичках, чоботях і зі шлейфом. Волосся у Кайлі було розпущеним. Дженнер пройшлася по коридору, трясучи своїми апетитними "лимончиками". Кадри вийшли ефектними і спекотними. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Найкрутіша", - написав адміністратор групи.

Фанати подивилися ролик більше 6 тисяч разів і написали коментарі:

"Бос", "так, вона вогонь", "дуже спокуслива", "абсолютна досконалість", "дуже красиво", "це матуся", " О Господи. Вона ВСЕ!", "як я хотів, щоб це був підйом і сяйво мем", "ти точно одна з кращих прекрасних. Спокусливий".

Повідомлялося, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер обтягнула пишні форми вузькою сукнею.

Цього разу відома красуня постала в короткій сукні, яка обтягнула її пишні принади - бюст і стегна.

Зірка позувала біля машини, вип'ятивши свої груди. Тонка талія під настільки сміливим вбранням виділялася завдяки обтягнутим пишним стегнам.

Кокетка навіть злегка задерла наряд для додання знімку ще більшої пікантності.

Нагадавши, Кайлі Дженнер похвалилася формами в тісному купальнику, спортивному топі і не тільки

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