Відома модель Хільде Осланд, яка стала найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала себе на радість фанатів

На фото Хільде позувала в білому топі і чорних штанях. Красуня розвернулася спиною до камери і показала пружні сідниці. Волосся Осланд зібрала в хвіст, а на голові можна помітити повзяку. Дівчина викинула в мережу майже ідентичні знімки, щоб фанати могли оцінити її форми повністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як завжди Рукавичка", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже 25 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливі кадри" ," ви чарівні, бажаю тобі чудесного неділі"," Ух ти просто чудова дівчинка ти мені дуже подобаєшся", " з Воскресінням солодкого сну!", "Чудова дівчина", "ти виглядаєш красиво і чудово", "Добрий день Хільді", "красиве твоє фото", "Мені подобається ваша сторінка в Instagram, завжди рада бачити, коли ви завантажуєте, відповідь зробить мою неділю".

Повідомлялося, що популярна модель Норвезька модель Хільде Осланд підкорила видом в незвичайній білизні.

Як видно на фото, Хільде є чим підкорити фанатів. Білява модель не тільки може похвалитися природною красою, акуратною зовнішністю, але ще і стрункою і підтягнутою фігурою.

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