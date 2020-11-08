Популярна російська блогерка і зірка "Орла і Решки" Настя Івлєєва перетворилася на гламурну диву і побилася з кращою подругою через нового "коханого"
Зірка поділилася новим кумедним відео в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Заради жартівливого ролика Івлєєва і її подруга Юля Коваль перевтілилися у гламурних красунь. При цьому Настя зробила собі величезну п'яту точку, а Юля – груди. Дівчата поводилися в дусі сестер Кардашьян з популярних американських реаіліті-шоу, зображуючи, ніби сваряться через "коханого".
У якийсь момент Коваль все ж відбила його, після чого дівчата побилися з криками: "Вівця! Ти його не заслуговуєш! Він занадто хороший для тебе". В кінці відео у Івлєєвої під оком з'явився фінгал, а сама дівчина виглядала скуйовдженою і сильно «пом'ятою».
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Шанувальники красунь активно коментують побачене.
«Які крутишки! Неначе Кардашьянів подивилася", "Настюшка вивчила англійську?)", "О боже, кричу дівчатка ви міць обожнюю вас", "це неймовірно! Настя, у тебе скажена фантазія!", "Господи це шикарно", "геніально, мати вашу", - пишуть люди.
До цього ми писали, що Івлєєва випустила новий влог, де протестувала свій розкішний Lamborghini, розігнавши його до 343 км/год.
Пізніше у влозі почалося бліц-опитування і пасажир запитав у Івлєєвої, кого вона вважає "зашкваром". Телеведуча миттєво заявила: "Дава!".
Настя Івлєєва не в захваті і від самої Ольги Бузової. Між дівчатами пробігла чорна кішка на початку карантину, коли зірки на самоізоляції запускали прямі ефіри.
Нагадаємо, Івлєєва з "Орла і решки" зухвало пройшлася по коханцю Бузової.
Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і решки" з зачіскою, як у Мілли Йовович, збентежила провальним чином.
Також Politeka писала, що безстрашна Івлєєва з "Орла і Решки" розігналася на своєму "малюка" до екстремальної швидкості.