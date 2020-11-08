Меган Маркл активно будує життя в США і не згадує про "королівське життя"

Зараз Меган Маркл і принц Гаррі проживають в Каліфорнії, адже герцоги Сассекські офіційно відмовилися від повноважень членів королівської сім'ї в березні 2020 року.

Біограф і автор книги Meghan Misunderstood Шон Сміт заявив в інтерв'ю для видання Express, що Меган Маркл ніколи не повернеться до Великобританії.

"Вона - американка. Коли вона повернулася в США, то дуже чітко заявила: "добре бути вдома". Думаю, шанси, що вона коли-небудь повернеться до Великобританії дорівнюють нулю. Королівська сім'я втратила її" - вважає Сміт.

Крім того, він додав, що королівська сім'я зробила непоправну помилку, адже упустила відмінну можливість використовувати популярність Маркл на благо королівської сім'ї.

"Вона могла б багато чого зробити. У нас була 30-річна мільйонерка з величезними зв'язками, яка присвятила себе важливим речам, таким як права жінок, гендерна рівність і расова дискримінація. Британці це взагалі не оцінили. Маркл могла б стати тим членом королівської сім'ї, якого прийняла б вся країна, але британська королівська сім'я упустила свій шанс", - вважає біограф.

Також раніше повідомлялося, що колишніх герцогів закликали виплатити всі гроші, які вони витратили на ремонт особняка і своє пишне весілля в Британії, будучи працюючими членами королівської сім'ї.

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