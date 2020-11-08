"Блакитне паливо" почало зростати в ціні з серпня, але українцям потрібно готуватися до нового подорожчання

Таке подорожчання пов'язане в першу чергу з сезонним фактором: традиційно осінньо-зимовий період завжди робить енергоносії дорожчими.

Багато експертів вже прогнозують, що варто чекати зростання цін, а дешевшати воно почне тільки в лютому, пише видання Голос.

На думку експерта з питань енергетики Валентина Землянського при поточній динаміці і динаміці європейського ринку газ в Україні буде рухатися до позначки 10 гривень за куб.м., без урахування транспортування газу, за який зараз платять окремо.

Експерти нагадують, що з 1 серпня населення отримує газ за ринковою ціною. Іншими словами, більше не застосовується механізм стримування цін, що є катастрофою для простих українців.

"Взимку 2018/2019 завдяки ПСО, ціна на газ для населення становила максимум 7,5 гривні за куб.м, а зараз в середньому вже 9,5 тис. гривні за куб. м з транспортуванням. Але тоді населення було значно багатшим, ніж зараз. Ситуація, яка зараз складається з неплатежами за газ і зростанням цін, критична" ,- коментує економіст Олег пендзін.

У вересні Нафтогаз підняв ціни на 45% для побутових споживачів, а вже в листопаді ціна в порівнянні з жовтнем підвищена на 35% і на 24% для підприємств ТКЕ.

До всього іншого, зростання цін на газ буде відображатися і на інших тарифах, зокрема, на опаленні. На думку політичного експерта Руслан Бізяєв, подорожчання газу може "викликати кризу неплатежів. Тому що останні заощадження люди витратили під час карантину".

Традиційно боргові "хвости" теплокомуненерго вдається прибрати, але не виключено, що деякі міста матимуть проблеми з опаленням, як це було в листопаді 2018 року в Смілі Черкаської області.



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