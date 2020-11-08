Український телеведучий Володимир Остапчук став "заручником" власної дружини

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дружина телеведучого Христина Горняк опублікувала відео з машини. Парочка вирушила в подорож. Володимир був за кермом, а Христина сиділа поруч і записувала сторіс.

Красуня включила нову пісню зірки "Х-фактора" Олега Кензова і буквально втратила голову. Вона почала танцювати і підспівувати, в той час як Володимир був у відчаї. Видно було, що телеведучий не в захваті від такої музики, але зробити з цим нічого не може.

"Ні..Ні..Будь ласка, тільки не це!",- прокричав Остапчук і скривив гримасу.

Однак Христину благання чоловіка не зупинили і вона продовжила насолоджуватися піснею.

"Далі пішли мої пісні! Вова в полоні!",- підписала відео Христина, додавши, що дорога під пісні Кензова буде веселою.

Відзначимо, що нещодавно Остапчук зіграв весілля зі своєю коханою, з якою почав зустрічатися ще будучи в шлюбі з першою дружиною, Оленою Войченко. Як відомо, в першому шлюбі у Володимира народилося двоє дітей, з якими він продовжує спілкуватися.

Розлучення телеведучого було гучним і сильно висвітлювалося в пресі. Весілля з Христиною було пишним. Його не оминули увагою ЗМІ.

Нагадаємо, що Остапчук видав всю правду після розкішного весілля:"довелося зіграти друге, коли...".

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