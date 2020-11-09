Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вбранні

На фото Омович позувала в "білизні", яка складалася із золотих ланцюжків. Красуня доповнила образ прикрасою на голові і яскравим макіяжем. Зірка практично не прикрила апетитне тіло, а пишні груди так і виривалася на свободу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи варто розповідати, що після того, як я нарешті застебнула всі ці ланцюжки, вони не протрималися і 1 хвилини, відразу порвалися і фоткатися було неможливо", - написала дівчина під фотографією.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Клеопатра", "що по тампонах?", "О Боже яка краса", " карколомно виглядаєш!", "Шахерезада", "ти богиня", " я єдиний, хто тут говорить португальською?", "Богиня краси", "цю саму фотку ти скидала собі в сторіс раніше і вона була ще без цього дикого фотошопу талії".

Повідомлялося, що відома Столична модель Олена Омович порадувала шанувальників новими пікантними кадрами.

Олена позує перед великим дзеркалом в сірій футболці, зав'язаній вузлом на животі, і сірих шортах-велосипедках. Причому останні модель приспустила, демонструючи вигини стегон і розбурхуючи фантазію передплатників.

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