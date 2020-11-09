Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе на ранчо

Зірка позувала в ковбойському капелюсі, червоному топі і білій спідниці з великим розрізом практично до стегна. Дівчина тримала в руках телефон і знімала себе в дзеркалом. Тетяна закрила одне око, а рукою взялася за капелюшок. Фото вийшло сонячним і легким, адже співачка позувала на галявині на тлі лісу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Хід королеви" - захоплюючий короткий серіал про шахи", - написала красуня.

Фанати, а також Дімопулос, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня, не дивилася, але тепер загорілася бажанням подивитися ці серіали", "фотографія просто супер"," Краща"," Королева", " дзеркало з собою возите чтоли? Щоб Селфі робити?", "Привіт сонечко. Я не бачив, але подивлюся", "кішечка, чарівна, найпрекрасніша".

Повідомлялося, що колишня солістка групи ВІА-Гра Тетяна Котова похвалилася ідеальним пресом в короткому топі.

На фото Котова позує в спортивному образі у всьому білому. На ній спортивні штани, ідеально обтягуючі форми красуні, вільний білий жилет і коротенький топ.

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