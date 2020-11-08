В Україні днями прийняли бюджет на 2021 рік, в якому було передбачено зростання виплат

Зокрема, в Кабміні планується збільшити пенсії і зарплати для українців. Так, мінімалка буде підвищена до 6000 грн в січні і до 6500 грн в липні. Через це зростуть витрати на зарплату для бюджетників, пише Обозреватель.

Так, мінімальну пенсію поступово підвищать з 1769 до 2100 грн. Крім того, з цього року почали індексувати виплати щорічно 1 березня. Індексація відбуватиметься як мінімум на 50% рівня інфляції і 50% від зростання зарплат.

Так, мінімальні пенсії становитимуть: з 1 січня – 1769 грн; з 1 липня – 1854 грн; з 1 грудня – 1934 грн.

Максимальні пенсії становитимуть: з 1 січня – 17 690 грн; з 1 липня – 18 540 грн; з 1 грудня – 19 340 грн.

До всього іншого, всі категорії пенсіонерів старше 75 років отримають додатково 400 грн виплат.

Також раніше повідомлялося, що незабаром розмір пенсій скоротиться з 29 до 20% від середньої зарплати.

Так, українці, які зараз отримують близько 10 тисяч гривень, при виході на пенсію отримуватимуть від держави всього 2 тисячі гривень.

Щоб не було проблем з виплатами, в Мінсоцполітики ініціюють запуск накопичувальної пенсійної системи, при якій українці самостійно будуть відкладати гроші на пенсію.

Нагадаємо, в Украні гряде нове підвищення пенсій на 11%, але пощастить не всім.

Як повідомляла Politeka, кого в Україні чекає безбідна старість і що треба зробити прямо зараз.

Також Politeka писала, що перерахунок пенсій відбудеться у грудні, хто з українців отримає підвищені виплати.