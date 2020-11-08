На новому тижні небесна канцелярія особливо не порадує

Температура повітря в Україні продовжить опускатися все нижче, а погода все більше привчатиме до думки про прийдешні холоди

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомила відомий український синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net.

У перший день нового тижня, 9 листопада, стовпчики термометрів протягом дня показуватимуть від 7 до 12 градусів вище нуля, на півдні температура повітря прогріється до +10 +14.

Потім кожен новий день тижня буде "красти" по два – п'ять градусів тепла, поки в другій половині семиденки вночі температура не піде в мінуси.

У понеділок у Києві очікується суха погода з періодичним туманом. Вдень потеплішає до восьми градусів.

За словами Діденко, дощі поки що не передбачаються по всій території України. Другий тиждень листопада дозволить гуляти і працювати, не кутаючись в купу одягу, і являтме собою помірну врівноважену пізню осінь.

Народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що останні 10 днів листопада будуть досить холодними.

Початок грудня в Україні буде знову теплим, а до Нового року люди не побачать снігу, тому в цьому місяці не вийде покататися на санках і зліпити сніговика.

Нагадаємо, слідом за аномальним листопадом в Україну нагряне незвичайна зима: "Можуть бути вторгнення...".

Як повідомляла Politeka, погода в листопаді познущається над українцями, термінове попередження синоптиків: кого чекають похолодання і зливи.

Також Politeka писала, що дощі увірвуться в Україну, синоптик попередила про новий антициклон: коли чекати погіршення погоди.