Відома столична модель Альона Омович порадувала шанувальників новими пікантними кадрами
У сторіз свого Інстаграмам ця красуня з точеною фігуркою відсипала чергову порцію "гаряченького", передає Politeka.net.
Олена позує перед великим дзеркалом в сірій футболці, зав'язаній вузлом на животі, і сірих шортах-велосипедках. Причому останні модель приспустила, демонструючи вигини стегон та розбурхуючи фантазію фоловерів.
У руці вона тримає білого пухнастого песика, який, схоже, зовсім не проти селфі з моделлю.
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Як відомо, Омович зробила собі груди шостого розміру далеко не відразу, їй довелося поетапно збільшувати бюст, тому вона його не ховає. Зусилля зірки шанувальники оцінюють неоднозначно, адже вона також поставила в сідниці імпланти, переробила ніс і обколола обличчя гіалуроновою кислотою.
Виліплені вилиці, чітке підборіддя і великі губи привертають до себе багато уваги. Завдяки незвичайному вигляду і болісно тонкій талії дівчина завжди опиняється в центрі обговорень. При цьому сама вона змінами задоволена і запевняє, що в майбутньому може зробити щось ще.
Красуня давно не звертає увагу на хейтерів і вважає за краще сама розповідати про свої перетворення, щоб за неї не додумували і не прибріхували.
За бізнес-жилку Олену часто називають "українською Кардашьян", оскільки дівчина вміло поєднує любов до моди і роботу.
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