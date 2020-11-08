Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура зробила похмурий суботній ранок справді гарячим

Красуня поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram черговим відвертим фото, від якого кинуло в жар не одну тисячу фоловерів моделі, передає Politeka.net.

На знімку Юлія позує в одних чорних трусиках, ледь прикривши груди руками. Вона демонструє ідеальну фігуру без грама жиру, яка є результатом її багатогодинних тренувань і здорового способу життя. На фото проглядаються підкачані форми красуні.

При цьому знімок зроблений дзеркально, через що він вийшов подвійним.

"Вау, наскільки суха, що, прям, аж грудні січуться😍💪", – написали в коментарях.

Як відомо, Мішура відома своїми пікантними знімками, що приваблює все більше передплатників.

Раніше ми розповідали про те, що Мішура розпалила розкутою фотосесією за участю чоловіка.

Юлія продемонструвала відточену роками і важкими тренуваннями фігуру в білому топіку і трусиках з мереживними вставками. Красуня щільно "запакувала" свої принади – силует розбурхує уяву. Чоловік дівчини, який не поступається їй у спортивній формі, позував у чорних боксерках.

На одному з кадрів хлопець жарко обійняв кохану, на інших – парочка хвалилися м'язами і рельєфами. Варто відзначити, вони варті один одного.

"Чоловік і дружина - одна сатана😈 🥰❤️", – підписала кадри Мішура.

Як відомо, Юлія є українською чемпіонкою Європи 2016 року Всесвітньої федерації бодібілдингу.

Нагадаємо, фітнес-модель Юлія Мішура заінтригувала кадром крупним планом.

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