Українська співачка Камалія повідомила несподівану новину у своєму блозі

Як повідомляє Politeka.net, 43-річна українська співачка Камалія нещодавно побувала а з чоловіком у Німеччині. Адже після перенесеного коронавірусу 65-річний Мохаммад Захур вирішив, що їм з дружиною потрібно обстежитися в зарубіжній клініці.

А кілька годин тому співачка повідомила в Instagram, що повернулася в Україну і опублікувала знімок з аеропорту.

В Україну Камалія прилетіла в стильній шкіряній куртці і в брюках з високою посадкою. Завершують аутфіт шарфик в тон до вбрання і захисна маска. Волосся зірка зібрала в пучок на потилиці, а макіяж зробила мінімальний - співачка виглядає занадто блідою.

Її чоловік Захур схоже також не байдужий до шкіри, тому вибрав довгий шкіряний плащ з хутряним коміром. Варто відзначити, що цей знімок став першим спільним фото подружжя, після відвідування лікарні в Німеччині.

Користувачі мережі зраділи поверненню Камалії і залишили під знімком слова підтримки для знаменитості.

"З поверненням на рідну землю ✈️😊", "я рада, у вас все добре", " з поверненням додому!", "Камалія я захоплююся вами, Ви велика молодець завжди на позитиві", " ви схожі на спецагентів! 😊 Звичайно ми нудьгували. З поверненням!", "Ви вселяєте надію, що все може скінчиться добре♥️".

Нагадаємо, що в Німеччині співачку обстежили за допомогою сучасного обладнання. Співачка точно не думала, що так сильно її підтримають в коментарях.

Працездатність легенів виміряли за допомогою комп'ютера: Камалія дихала в трубочку, А комп'ютер відстежував, чи все в порядку. Цю процедуру називають спірометрією. Виявилося, що легкі співачки працюють ідеально. Під час обстеження Захур був поруч з дружиною. З медиками вони спілкувалися англійською.

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