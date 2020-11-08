Зірка телесеріалу "Свати" Тетяна Кравченко постала перед шанувальниками в несподіваному образі

66-річна актриса українського походження опублікувала новий знімок на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, на якому позує в дуже стильному вигляді, передає Politka.net.

Стандартні сукні і хустки улюбленої серіальної Валюхи вона змінила на джинсовий брючний комбінезон, під яким видно блузу в дрібну квіточку, і світло-бордову кепку.

Зірка позує, сидячи в кріслі, і дивиться кудись убік. При цьому фото більше схоже на кадр з якогось спектаклю або зі знімального майданчика.

"Гарного дня))☺❤️", – підписала знімок актриса.

За годину фото зібрало кілька тисяч лайків, а фанати традиційно не пошкодували компліментів для всенародно улюбленої зірки. Щоправда, були й ті, хто зазначив, що Кравченко виглядає втомленою.

"Шикарна актриса і жінка", "Обожнюю!", "Тетяна, будьте щасливі і здорові!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️", "Втомлена", – пишуть у коментарях шанувальники творчості цієї актриси.

9 грудня зірка відсвяткує свій 67-ий день народження. Навіть у такому віці вона не сидить без діла, і нещодавно поділилася з шанувальниками кадрами зі зйомок нового сезону серіалу "Свати", прем'єра якого була відкладена через пандемію китайського вірусу.

На записі Валюха разом зі своїм екранним чоловіком Іваном Будко, роль якого виконує Федір Добронравов, стоять біля машини і розмовляють з людиною в костюмі якогось казкового героя.

"Чоловік" обурюється в бік вбраного Палича, а Валюха у відповідь йому каже свою коронну фразу: "Та закрийся ти. Людина нарешті справою зайнялася! Молодець, Палич!".

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