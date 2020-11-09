Світлана Лобода, Христина Асмус, Оля Полякова та інші зірки показали ефектні образи медсестер

На першому фото позує Христина Асмус. Відомо, що красуня знімалася в серіалі "Інтерни", де грала роль практикантки Варі. Красуня сиділа в білому халаті і з розпущеним волоссям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитостей.

На другому кадрі була Світлана Лобода. Красуня була в білому халаті з Червоним Хрестом і шапочці. Зірка грала роль медсестри в психлікарні. Співачка виставила руки вперед і кричала. Кадри вийшли ефектними і цікавими.

Трійку закриває Оля Полякова. Українська зірка здалася в образі медсестри. Дівчина стояла в супермаркеті в білій сорочці і шапочці, а в руках тримала папку. Волосся у красуні було розпущеним, а образ співачка доповнила стильним макіяжем.

На четвертому фото вже позувала Анна Семенович. Дівчина здалася в халатику і шапочці з хрестом. Волосся у співачки було розпущеним, а в руках артистка тримала великий шприц.

П'ятірку закриває Евеліна Бледанс. Телеведуча вирішила продемонструвати образ розпусної медсестри. У красуні сильно нафарбовані очі і губи, а на голові красується шапка з червоним хрестом.

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