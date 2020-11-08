Син російського виконавця Філіпа Кіркорова проявив стійкість характеру, відмовившись від привабливої пропозиції

Як відомо, Кіркоров виховує двох дітей: сина Мартіна і дочку Аллу-Вікторію. Як передає "Стархіт", синові артиста одного разу запропонували зіграти в "Єралаш" і навіть запросили на проби. Однак Мартін відмовився грати в серіалі.

"Він спеціально провалив проби, не захотів", - зізнався Кіркоров, зазначивши, що запрошення прийшло особисто від директора "Єралаш" Бориса Грачевського.

Правда, пізніше, дитина передумала і захотіла зніматися. Батькові довелося налагоджувати зв'язки з Грачевським, щоб той дав йому другий шанс.

"Його знову прорвало, хоче зніматися", - зазначив гордий батько.

Варто відзначити, що багато хто став звинувачувати Кіркорова в тому, що він прилаштовує сина в шоу-бізнес по блату. Сам поп-король так не вважає, оскільки зніматися Мартіну першим запропонував саме Грачевський.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров з дітьми відпочиває в Дубай. Незважаючи на школу, артист забрав дітей в теплі краї, де вони насолоджуються відпочинком і веселощами. Кіркоров відпочиває зі спадкоємцями на морі, а також не упускає можливості насолодитися активним відпочинком. Як відомо, діти співака люблять екстремально проводити час, катаючись на дошці для серфінгу.

Нагадаємо, що пристрасний Філіп Кіркоров дозволив собі зайвого перед публікою, кадри:"з розсунутими ногами в купальнику".

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