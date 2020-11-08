Є ще порох

Актриса і модель Моніка Беллуччі викликала захват незвичайним образом

Як передає Politeka.net, 56-річна італійська зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розкішному платті, виконаному з квітів. Крім того, на ній був капелюшок з великими полями - також нагадує букет.

Боса Моніка, потопаючи в різнокольорових квітах, сиділа в студії в чорних капронових колготках на високому табуреті серед ще не завершених скульптур та іншої атрибутики. Ніжки красуня поставила на гіпсовий череп. З трохи нудьгуючим виглядом актриса подивилася убік.

"❤️ Вдалого тижня! Ще один знімок для @vogueitalia, Альта Мода", - підписала фото Беллуччі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Блискуча🌞"

"Сила квітів 🤤"

"найкрасивіша жінка на планеті ♥ ️ ♥ ️ ♥"

"Квіти, що розпускаються над смертю і руйнуванням?"

"Просто приголомшливо і дуже класно, краса поза всяким порівнянням 😍❤️❤️❤️"

"Моніка .... Ти розбиваєш мені серце ❤️"

"Красиво, навіть якщо вона не роздягається"

Раніше ми повідомляли, Беллуччі вразила образом мексиканської художниці Фріди Кало. Моніка позувала в строкатому літньому платті з V-подібним вирізом на грудях. Вона вибрала незвичайну локацію для знімка: нібито в тропічних заростях.

Актриса прикрила зону декольте рукою, хижо подивившись в камеру.

"❤️Всім щасливих вихідних...", - підписала фото зірка.

"Красива жінка !!!! 😍 Чудова жінка !!! 😍"; "як в раю😇"; "ви для мене, найрозкішніша жінка, в кінематографі! 🌸 🌼 🌺"; "Без сумніву, одна з найкрасивіших жінок в цьому світі"; "жінка номер один !!!! 💋 💋 💋 "; "Образ богині краси👏", - оцінили фанати.

Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися

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