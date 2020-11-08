Відома українська співачка Джамала похвалилася дивовижними образами

Як повідомляє Politeka.net, Джамала обожнює різні фотосети - під прицілом фотокамер вона відчуває себе як риба у воді і вміє відмінно перевтілюватися, залишаючись при цьому собою. Співачка поділилися новими кадрами зі своєю участю і показала на сторінці в Instagram, як вона вміє поєднувати між собою модні речі.

Так, артистка вбралася в різні наряди, показавши, що може виглядати ідеально в будь-яких образах.

На першому кадрі вона постала в стильному кежуал луці, який складався з чорної футболки і об'ємної джинсової курки.



На другому приміряла наряд у вуличному-стилі, показавши відсутність строгих рамок, неформальний і творчий підхід до створення власного іміджу. Так, Джамала обрала сітчастий топ чорного кольору і рожеву дуту-куртку. Макіяж вона використовувала в яскравих тонах, при цьому вона підвела очі довгими стрілками.

На третьому Джа відображена в елегантній сукні з глибоким декольте. Ще один наряд перетворив співачку в стильну красуню: вона позує в простій білій футболці, родзинку образу додала цікава прикраса - кільце у вигляді птаха.

Пост мав величезний успіх у підписників знаменитості, зібравши багато лайків і захоплених коментарів.



"Всі експерименти вдалі😍 😍 😍", "Це точно! Треба зміняться завжди!💣 ", "Красуня😍", " Мені подобається стрижень в твоєму характері, тому, мені здається ти б навіть лисою задавала тенденції і тон життя💪"," така різна і така красива❤️", " і скрізь красуня. Тому що краса-це те, що зсередини, а не тільки зовні. ❤️🌸".

Нагадаємо, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри.

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