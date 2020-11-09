Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про очікування

На кадрах Кассандра позувала в чорному купальнику з вирізом. Красуня покружляла перед камерою біля басейну, демонструючи пружні груди, яка прямо випирала з-під наряду. Волосся у дівчини були розпущеними, а образ модель доповнила прозорою накидкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я не та, кого варто чекати", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Круто", " Вау, ти молодець!", "Прекрасно", "Привіт, красуня, відмінно, нижче маленького розміру, приємно поголилася, мені це подобається", "яка вогняна красуня", "кішка Гелінда занадто любить", "виглядає добре CJ", "неймовірно виглядає моя принцеса", "класний купальник", " вони роблять це в чоловічих?", "Немає слів ... просто красиво ...", "Убий його, сестра !!!!", "Задоволена богиня, люблю", " звичайно, якби це було диво !!!".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) вразила формами в блискучому купальнику.

"Обалденная" красуня одягла в цей раз крихітне бікіні, що складається з трикутних, і іншої форми, Скельок, що тримається на тонких ланцюжках.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в прозорій білизні дала помилуватися своїми квіточками

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" в прозорому мереживі показала, чим завоювала популярність

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьенега з "Playboy" в прозорих трусиках влаштувала пустощі на капоті авто



