В Україні у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, будуть перераховані й пенсійні виплати

Як відомо, з 1 грудня прожитковий мінімум становитиме 2189 гривень (на сьогодні - 2118 грн). Відповідно, з початком зими зростуть мінімальна і максимальна пенсії. В цілому, українцям "накинуть" зверху від 57 до 570 гривень, пише "Новое время".

Мінімальні випалти складуть 1769 грн. (зараз 1712 грн), а максимальна пенсія буде 17690 гривень (на сьогодні 17120 грн).

Крім того, збільшиться надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн.

В цей же час українців попередили, що незабаром розмір пенсій скоротиться з 29 до 20% від середньої зарплати.

Ті, хто зараз отримують близько 10 тисяч гривень, при виході на пенсію отримуватимуть від держави всього 2 тисячі гривень. За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, ця сума, безумовно, не є гідною.

Тому в Кабміні поспішають з введенням накопичувальної пенсії.

Пропонується прискорити цей процес, щоб раніше почати збирати гроші з українців. Якщо депутати приймуть відповідний законопроект до кінця поточного року, то громадянам доведеться платити внески вже з 2022 року, а не з 2023, як планують зараз.

Експерти попереджають про спірні моменти такого поспіху. Зокрема, гострим питанням залишається створення Пенсійного казначейства. Запуск цієї структури спровокує, на думку фахівців, монополізацію процесу і породить корупційні схеми. До того ж, створення принципово нового органу гарантовано обернеться великими витратами для держбюджету.

Нагадаємо, в Украні гряде нове підвищення пенсій на 11%, але пощастить не всім

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