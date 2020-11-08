Найближчим часом Верховна Рада може прийняти законопроект про накопичувальну пенсійну систему

Уряд наполягатиме, щоб парламент прийняв законопроект до кінця року, пише «Сьогодні». Зазначається, що це дозволить якнайшвидше створити недержавні пенсійні фонди.

Якщо Рада підтримає документ, на особистий пенсійний рахунок людини буде відраховуватися додатково 3% коштів: 2% з роботодавця і 1% з зарплати співробітника. При цьому розмір внесків ЄСВ буде знижений на 2%, щоб не збільшувати навантаження на бізнес. Втім, з часом відсоток відрахувань на пенсію планують збільшити аж до 7%.

Щоб контролювати роботу накопичувальної пенсійної системи хочуть створити ще один орган - Пенсійне казначейство. Правда, зберігати гроші будуть в банках.

На даний момент є серйозні сумніви з приводу того, що документ приймуть в нинішньому вигляді. У Мінсоцполітики хочуть прискорити запуск системи, почавши відкладати гроші з 2022, а не з 2023 року. Крім цього, депутати можуть відмовитися від Пенсійного казначейства.

Відзначимо, що ігнорувати накопичувальну пенсію вже немає можливості. У Світовому банку підрахували, що через 15 років Україна не зможе платити повноцінні пенсії. На це просто не буде грошей.

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