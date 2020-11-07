Скандальна Російська політик і телеведуча Ксенія Собчак приголомшила позою під час відпочинку з чоловіком

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Поки, Росія! Поки Європа!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Собчак відпочиває з чоловіком в Дубаї, зафіксувавши на камеру купання в морі. На ньому знаменитість демонстративно показує, що думає про своїх хейтерів.

"Ну хоч не шість пальців, як у Лободи», «фото на паспорт. Але знамешь, у багатьох таке є" « " гарного Вам відпочинку. Ви це заслужили», «молодець", " вже послала так послала. Наочно», «Ого, Глюкозу вже цитують», "шикарний ракурс", - пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що 38-річна російська телезірка Ксенія Собчак влаштувала переполох песимістичною заявою

Ксенія в теплому вбранні: сірих штанях, такого ж кольору тренче, світлому светрі і незвичайних "ковбойських" чобітках - розпласталася на м'якому сидінні, витягнувши ногу.

У підписі зірка задумалася про те, де провести новорічні канікули, з урахуванням того, що кордони можуть бути закриті.

Нагадавши, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".

Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.