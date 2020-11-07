Американська модель Ана Чері вразила красою, примірявши надзвичайно крихітну чорну білизну
Як розповідає Politeka, кадр був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
"Привіт 👋 🏼 щасливої дощової суботи! Розслабляюся і базікаю з фанатами сьогодні ... " - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Чері позує в мініатюрній чорній білизні, яка невдало прикриває її розкішні форми.
"Це пожежа», «боже, я не можу намилуватися цим», «вау, ти зробила мою суботу просто чарівною», «щасливого відпочинку, королева», "Божественні форми, красуня", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала сміливу фотосесію в чорній білизні
Популярна фітнес-модель стала затребуваною після того, як почала публікувати в Instagram фото і Відео зі своїх тренувань.
Дівчина намагалася записувати якомога більше інформації. Тепер же, ставши досить знаменитою, Ана почала продавати Спортивний одяг і хвалитися жаркими образами в сміливому вигляді.
Кожен раз дівчина переходила межу, роздягаючись на камеру все більше і ледь прикриваючи підтягнуте, але пишне тіло. А нещодавно частина записів в Instagram зірки пропала через цензуру, що обурило модель, адже вона вважає, що не показувала чогось жахливого.
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