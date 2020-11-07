Відома модель Ебігейл Рэтчфорд, захоплює своєю бездоганною красою і пишними формами мільйони людей по всьому світу
Красуня є активним користувачем Instagram. Модель майже щодня публікує особисті фотографії в своєму мікроблозі, який вже налічує 9,1 мільйонів передплатників по всьому світу. Кожна публікація Ебі збирає величезну кількість лайків і коментарів, передає Politeka.net
Так, Ретчфорд взяла участь у новій пікантній фотосесії прямо на ліжку.
На одному зі знімків вона позує в білосніжному боді, крихітних трусиках і панчохах. Модель піднялася на ліжко, стала на коліна, розставивши ноги і застигла в спокусливій позі. Бретельки ліфчика вона приспустила вниз, розбурхавши найсміливіші чоловічі фантазії.
"Довелося завершити цю маленьку ангельську серію 😇 вдалої суботи, улюблені 🥳», - написала Ебі.
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Фолловери прийшли в захват і вже строчать компліменти на адресу моделі .
"Як ти нереальна, дитинко 💗 😍 ",
"Завжди бездоганно в будь - який час доби", "Фантастика", - висловилися вони.
До цього ми повідомляли, що Ретчфорд позувала в крихітній чорній білизні, до непристойності приспустивши бюстгальтер. При цьому дівчина нібито на щось дивиться, тримаючи в іншій руці білу троянду.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"