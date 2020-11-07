Українська співачка Наталія Могилевська не посоромилася безглуздого вигляду на шоу "Ліга сміху"

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з останньої гри "чемпіонату України з гумору" від студії "Квартал 95", в якій вийшла на сцену разом з командою "Моя провінція", передає Politeka.net. Для одного з гумористичних номерів знаменитість одягла синьо-червоний спортивний костюм і величезну балетну пачку жовтого кольору. До того ж, на голову Наталія Могилевська начепила діадему у вигляді великої помаранчевої квітки і червоні окуляри.

На одному з фото тренер "Ліги Сміху" відображена безпосередньо під час номера - вона увійшла в роль і щось крикнула в мікрофон товаришеві по команді, показавши на нього пальцем. На іншому знімку Наталія Могилевська із задоволеною посмішкою позує на тлі декорацій шоу в тому ж вбранні.

Користувачі соціальної мережі оцінили незвичайний образ Наталії Могилевської, деякі пошкодували, що "Моя провінція" вилетіла з сезону за підсумками останньої гри:

"Сонячна, Яскрава!!!!!!! 😘 💋 ❤ ️"; "Клас! Цей їх Ружик 🔥"; "Вчора дивилася 👏 👏 👏 Браво😍 😍"; "Прикольний у вас наряд🔥 🙌 😂❤️"; "Ні не дивилася але Обов'язково подивлюся не можу пропустити Лігу сміху. А ви просто справжня зірочка ❤️🤗"; "Класний виступ, ви і ваша команда кращі❤️"; "Прикольна така😍 🤗 💗"; "Дуже шкода, що ваша команда покинула проект😔❤️. Сумувала разом з вами❤️❤️❤️"; "Іди зі мною в спальню зараз🙈 💋 💋".

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