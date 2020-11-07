Російський шоумен і чоловік Наташі Корольової, Тарзан, помилувався красивим заходом на тлі скандалів

Як повідомляє Politeka.net, артист розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото на пляжі. Сергій Глушко (справжнє ім'я) зображений на піщаному березі океану в сірих шортах, зеленій сорочці і солом'яному капелюсі.

Він повернувся до камери спиною і втупився на призахідне сонце, яке вже майже сховалося за горизонтом. При цьому Тарзан зайшов по щиколотку в воду, мабуть, щоб охолодитися після чергового прожитого дня. Ймовірно, він втік на берег, щоб побути на самоті.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про відпочинок Сергія Глушка, нагадавши про недавні потрясіння:

"Яка краса👍"; "Все, вирішив топитися, а ніяк не виходить, море - то по коліно. Краще живи! Довго і щасливо! Все перемелеться-мука буде, а тобі, Сергію, розуму додасться"; "Заспокійливі види! 👍 "; "Дуже красиво!👍 Такий чарівний Захід, принадність!😍 🤗 🍁 💕 "; "Який тихий і спокійний океан.... Дуже заспокійливе видовище🤗 🤗 🤗 🤗 красиво)👍 👍 👍".

Раніше Тарзан опублікував у соцмережі відвертий знімок, для якого сфотографувався у ванній в одних лише сімейних трусах. Знаменитість напружив свої м'язи, показавши ідеальне мужнє тіло у відображенні дзеркала.

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