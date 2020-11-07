Американська актриса і модель Памела Андерсон нагадала про витівки зі своєї бурхливої молодості

Вона показала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" добірку кращих робіт зі своєю участю, передає Politeka.net. Раніше зірка серіалу "Рятувальники Малібу" неодноразово знімалася в оголеному вигляді для популярних журналів, тому зараз їй є, що згадати.

Так на одному зі знімків Памела Андерсон відображена повністю роздягненою на березі моря. Гола модель схопила за поводи чорного поні, стала на коліна, і потягнулася губами, щоб поцілувати скакуна - перед такою красунею просто неможливо встояти. Інші фотографії перекривають один одного і складно розглянути, що на них зображено, проте на одній виділяється оголені груди знаменитої красуні, очевидно, інші знімки не менш Відверті.

"Не дай собі піти", - порадила Памела Андерсон своїм шанувальникам в описі.

Раніше знаменита модель виклала кадри з однієї з гарячих фотосесій, для якої вбралася в чорну блузку з широким поясом, яку розстебнула на грудях - її розкішний бюст ледь втримався під одягом. Образ для фотосесії довершили високі чоботи на підборах і кашкет з окулярами. Памела Андерсон присіла біля вікна прямо на підлогу і посвітила своїми розкішними ногами в пікантних позах.

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