Молода співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег порадувала фанатів новою фотографією і не тільки

Приємною новиною ефектна блондинка поділилася у себе в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, Еріка Герцег покинула популярну групу " ВІА Гра "і вже встигла випустити першу сольну композицію під назвою"імітація".

І ось тепер молода співачка повідомила всім своїм шанувальникам, що готується до випуску її друга пісня. Про те, як вона буде називатися, не сообщаеться.

"Дорогі мої, сподіваюся, ви всі встигли послухати мій дебютний трек "імітація" і він вам сподобався.🙈

Хочу вас порадувати, що зовсім скоро вийде моя друга пісня.🥰

Чекаєте?🤍 » ,- написала вона.

Також Еріка розмістила нове дуже красиве фото, на якому вона виглядає повітряної і прямо-таки неземною.

Дівчина попозувала в короткій рожевій сукні з пишною спідницею, відкритими плечима і чорним ременем на поясі. Герцег підняла голову до небес, обхопивши шию руками на тлі моря.

У коментарях користувачі відзначили, що з нетерпінням чекають нову пісню співачки, а також зробили компліменти її красі.

"Дуже чекаємо, ви класно виглядаєте", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег здалася в одній білизні.

Так, на новому опублікованому кадрі, виконавиця постала перед публікою в мережі в чорній стильній білизні і панчохах в колір.

Еріка дивиться в камеру, піднявши руку. Волосся Зоряна красуня поклала назад, яскравий макіяж до образу - додається.

Нагадавши, у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "все-таки виперла".

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