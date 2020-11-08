Колишня дружина українського репера Потапа, продюсер Ірина Горова, захопила фігурою

Відома брюнетка вміє підкреслити свої достоїнства різноманітними нарядами, пише Politeka.net. Цього разу продюсерка постала в, здавалося б, простому, але при цьому ідеальному для себе стилі і виглядає покруче Насті Каменських.

Горова одягла білосніжну сорочку і джинси на високій посадці. Штани були на паску і відмінно виділили тонку талію. Крім того, красиво виглядали і стегна.

У трохи розстебнутій сорочці показався модний ланцюжок з кулоном.

Ірина в пості розповіла про онлайн-стрім, на якому виступили цікаві спікери, зокрема і сама продюсер.

Зірка розповіла, що учасники влаштували їй невелике інтерв'ю. Ірина написала відповіді на ті питання, на які вона не встигла відповісти.

Горова розповіла про те, як вона разом зі своєю командою займається рекламою і яких успіхів вони встигли досягти.

Майже за добу пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Кайф🔥про цінності зайшло максимально! Вважаю це основоположним будь-якої співпраці💥", " дуже красива!!! 😉 👍 👍 👍 👍 ", "Красива, стильна, талановита!!💋 💐 ", "Просто вогонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️ класна ковбойка!!!", "Ти шикарна", "Ірооо, найкраща😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Горова позувала в кремових штанях і топі, а образ доповнила білою сорочкою. Зірка була в чорних шортах, футболці, помаранчевому капелюшку і чорних окулярах. Мати і дочка були в ліфті, де старша Горова задерла ногу, а молодша знімала на телефон в дзеркало. На іншому фото зірки вже обіймалися, а на останньому кадрі - позували вночі.

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