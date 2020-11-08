Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер обтягнула пишні форми вузькою сукнею

Спокусниця, яка витратила багато грошей на пластичні операції, тепер з гордістю демонструє результати у відвертих нарядах, пише Politeka.net. Шанувальники розміщують знімки кумира на своїх фан-сторінках.

Цього разу відома красуня постала в короткій сукні, яка обтягнула її пишні принади - бюст і стегна.

Зірка позувала біля машини, вип'ятивши свої груди. Тонка талія під настільки сміливим вбранням виділялася завдяки обтягнутим пишним стегнам.

Кокетка навіть злегка задерла наряд для додачі знімку ще більшої пікантності.

Блискучі прикраси і маленька сумочка завершили образ. Також варто відзначити, що Кайлі одягла рожеву перуку. Довге волосся спустилося аж до талії і виглядало дуже стильно.

За 15 годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі Мережі були вражені настільки жарким образом красуні і написали їй багато приємного.

"О, боже мій! Яка красуня", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в чорному боді з блискітками, а волосся зібрала в хвіст. На спину сперлася сестра зірки, модель Кендалл Дженнер, яка показалася в топіку і спідниці. Дівчата стояли в профіль до камери і демонстрували найапетитніші місця.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала в білому бікіні, стоячи спиною до камери. Поруч можна побачити подругу, Анастасію, яка була в кольоровому купальнику і окулярах. Дівчина теж показувала свою п'яту точку на кадрі. На другому знімку зірку вже розвернулися, а на третьому - Анастасія лежала, а Дженнер стояла.

Нагадавши, Кайлі Дженнер з подружкою помірялася "булочками" в бікіні на яхті

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер спокусила пишним тілом в облягаючому вбранні

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер блиснула пишним тілом в" зміїному " ТОПі